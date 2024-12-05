Полиция задержала пассажира такси за стрельбу в центре Петербурга

У мужчины изъято аэрозольное устройство "Удар".

Полиция задержала пассажира такси, устроившего разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета в центре Петербурга.

По данным МВД, в полицию 3 декабря в 23:28 поступило сообщение от 48-летнего кассира-контроллера о том, что около одиннадцати часов на пересечении Невского проспекта и улицы Маяковского его чуть не сбил таксист, пока он пересекал дорогу на своем электросамокате. После этого из такси выскочил агрессивный пассажир и начал стрелять в него из аэрозольного пистолета. Травм заявитель не получил.

Личность агрессивного пассажира была установлена. Им оказался 41-летний мужчина, проживающий в доме 12 по проспекту Чернышевского. Он был задержан дома 4 декабря. У мужчины изъято аэрозольное устройство "Удар". Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). У подозреваемого в прошлом есть три судимости за имущественные преступления.

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Видео: МВД