Любовник украл 115 тысяч рублей с банковской карты петербурженки

Полицейские проводят расследование.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на проживавшего с ней долгое время мужчину. Как сообщила она полицейским, сожитель обокрал ее на 115 тысяч рублей. Деньги у женщины находились до недавнего времени на банковской карте.

3 мая в полицию Кировского района обратилась гражданка 1987 года рождения. Женщина сообщила о том, что после ухода сожителя 1989 года рождения обнаружила отсутствие банковских карт. Позже с них сняли денежные средства в сумме более 115 тысяч рублей.

В настоящий момент правоохранители осуществляют проверку по данному факту.