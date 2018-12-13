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Любовник украл 115 тысяч рублей с банковской карты петербурженки
Сегодня, 11:40
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KaterinaKono13

Любовник украл 115 тысяч рублей с банковской карты петербурженки

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Полицейские проводят расследование.

 

Жительница Санкт-Петербурга обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на проживавшего с ней долгое время мужчину. Как сообщила она полицейским, сожитель обокрал ее на 115 тысяч рублей. Деньги у женщины находились до недавнего времени на банковской карте. 

3 мая в полицию Кировского района обратилась гражданка 1987 года рождения. Женщина сообщила о том, что после ухода сожителя 1989 года рождения обнаружила отсутствие банковских карт. Позже с них сняли денежные средства в сумме более 115 тысяч рублей.

В настоящий момент правоохранители осуществляют проверку по данному факту.

Теги: новости санкт петербург, новости спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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