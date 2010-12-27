В Петербурге задержаны подозреваемые, укравшие у метрополитена 32 миллиона рублей

Вместо указанных в смете товаров злоумышленники использовали более дешевую контрафактную продукцию.

В среду, 23 августа, правоохранительные органы взяли под стражу начальника службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Дениса Руденко и гендиректора АО "МК Дизаель-энерго" Алексея Лазарева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Санкт-Петербурга.

По данным следствия, мужчины в декабре 2015 года заключили с метро договор на выполнение работ по модернизации оборудования. При исполнении своих обязанностей вместо указанных в смете товаров они использовали более дешевую контрафактную продукцию. Разница составила сумму в 32 млн. рублей. Выплаченные деньги злоумышленники присвоили себе.

В скором времени будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Накануне, 22 августа, сотрудники УФСБ начали проводить мероприятия по установке лиц, подозреваемых в мошенничестве в отношении метрополитена.

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