Мошенники похитили у метро 32 млн. рублей

В отношении неизвестных открыто уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

Петербургский Следственный Комитет проводит мероприятия по установке лиц, подозреваемых в мошенничестве в отношении метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в декабре 2015 года неизвестные работники коммерческой организации заключили с метро договор на выполнение работ по модернизации оборудования. При исполнении обязанностей подрядчик использовал контрафактную продукцию на сумму 32 млн. рублей. Выплаченные деньги злоумышленники похитили и скрылись.

В отношении неизвестных открыто уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. В худшем случае злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф.

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