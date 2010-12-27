На "Беговой" отремонтировали траволатор

Но только на одном из наклонных валов станции.

На станции метро "Беговая" закончился ремонт главного вала траволатора на одном из наклонных валов станции. Об этом сообщает пресс-службе Петербургского метрополитена.

Петербургский метрополитен обращает внимание пассажиров, что с 21.08.2018 начинаются аналогичные работы по замене главного вала траволатора в другом наклонном ходе станции "Беговая. Пресс-служба

Все работы проводятся в рамках гарантийного обязательства.

Новые станции "Беговая" и "Новокрестовская" были построены специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее мы сообщали, что эти работы носят профилактический характер и позволят избежать неисправностей в дальнейшем.

Фото: Piter.TV