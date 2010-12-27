Из-за ремонта закрыли траволаторы на "Беговой"

Как рассказали в "Метрострое", эти работы носят профилактический характер и позволят избежать неисправностей в дальнейшем.

Траволаторы на станции метро "Беговая" закрыли, сообщает канал "Санкт-Петербург". В ближайшее время там пройдет гарантийный ремонт.

Как рассказали в "Метрострое", эти работы носят профилактический характер и позволят избежать неисправностей в дальнейшем.

Работы связаны с устранением замечаний, которые возникли в процессе эксплуатации. Это профилактика, это не устранение поломки. Эти профилактические мероприятия в дальнейшем позволят избежать поломок. Екатерина Гигиняк, пресс-секретарь "Метростроя".

Реконструкцию проведут в несколько этапов. Ремонт не помещает работе станции: закрывать ее из-за траволаторов не планируют. По информации метрополитена, работы завершаться до 7 сентября.

Фото: Piter.TV