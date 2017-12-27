Пьяный петербуржец пообещал второй теракт в метро и назвал полиции свое имя

Выпивший житель Северной столицы пообещал устроить второй теракт на станции метро "Технологический институт". Мужчина сообщил об этом в экстренные службы и даже назвал свое имя.

В Рождество, 7 января, петербуржец решил сообщить в полицию о готовящемся теракте в метро. Около семи вечера в службу "112" позвонил неизвестный и заявил, что планирует организовать второй теракт в подземке.

Как стало известно 78.ru, на этом он не успокоился. Телефонный террорист позвонил уже в полицию. Дежурному он решил поведать подробности своего умысла. По его словам, взрыв должен произойти на станции метро "Технологический институт". Более того, мужчина назвал свое имя и фамилию.

Бойцы Росгвардии задержали петербуржца. В этот момент он был пьян. А взрывотехники обследовали вестибюли "Технологического института", но ничего подозрительного не нашли. Устанавливаются подробности инцидента.

Фото: Росгвардия