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Вчера, 18:21
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Asyaromanenkova
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К работе вернулся "Перекресток" на Кондратьевском, где произошел теракт

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Магазин "Перекресток" на Кондратьевском проспекте возобновил работу после того, как в конце декабря в нем произошел взрыв самодельной бомбы.

Горожане заметили, что магазин "Перекресток" на Кондратьевском проспекте снова открылся для покупателей. В декабре 2017 года в супермаркте произошел взрыв самодельной бомбы в камере хранения.

В X5 Retail Grou подтвердили, что магазин начал работать. В компании рассказали «Фонтанке», что супермаркет работает уже неделю – с 10 января.

Теракт в магазине произошел 27 декабря. Врезультате взрыва никто не погиб, но ранения получили 18 человек. Накануне Piter.tv сообщал, что из больницы вышел последний пострадавший при взрыве в "Перекрестке".

Подозреваемого по делу о взрыве отправили под арест до 28 февраля. Идет расследование.

Видео: Piter.tv 

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Теги: новости спб , происшествия спб , теракт спб
Категории: Новости СПб

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