У пострадавшего во время теракта в "Перекрётске" обнаружили инородное тело в брюшной полости

Уроженец Узбекистана получил проникающее ранение брюшной полости

В результате взрыва бомбы в камере хранения в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, пострадали 14 человек.

Серьезнее всех пострадал Иврукул Аликулов, уроженец Узбекистана. В Петербурге он находится в статусе мигранта на заработках. Он получил проникающее ранение брюшной полости. Обследование показало, что у него в животе, ближе к спине, застряла гайка – поражающий элемент граненой формы с отверстием внутри.

Врачи созывали консилиум и советовались с главным хирургом Министерства обороны, решая, как правильно и лучше будет удалять инородное тело, застрявшее вблизи от жизненно-важных органов. И на ближайшие дни запланирована сложная операция.

Сам же мужчина сейчас в сознании и уже рвется на работу. А вот другая пострадавшая, которая тоже находится в Александровской больнице, физически почти не пострадала, но ей больше других нужна психологическая помощь.

Напомним, что взрыв в магазине "Перекрёсток" на Кондратьевском произошёл вечером 27 декабря.

Фото: pixabay

