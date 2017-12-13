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Вчера, 20:05
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Суд продлил арест организатору взрыва в "Перекрёстке"

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Арест продлен до 25 мая.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Дмитрию Лукьяненко, который обвиняется по делу о теракте в супермаркете "Перекресток". Сообщает объединённая пресс-служба городских судов. 

Арест продлен сроком на 2 месяц 27 суток — до 25 мая.

Уточняют в пресс-службе 

Заседание проходило в закрытом режиме, журналисты не присутствовали на оглашении решения.

Напомним, вчера Piter.TV сообщал, что по результатам экспертизы Лукьяненко был признан невменяемым.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: взрыв , дмитрий лукьяненко , магазин , перекресток , суд , теракт
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Терроризм

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