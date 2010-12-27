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В доме со взрывом жил предполагаемый террорист из "Перекрестка"
Сегодня, 21:45
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ProkVad
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В доме со взрывом жил предполагаемый террорист из "Перекрестка"

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С девятиэтажным жилым домом на проспекте Народного Ополчения, 219 петербургские силовикам были знакомы задолго до того, как сегодня в нём произошёл взрыв бытового газа.  В одной из квартир этого дома проживал обвиняемый в подрыве магазина "Перекрёсток" 27 декабря Дмитрий Лукьяненко. 

Лукьяненко проживал на юго-западе Петербурга с февраля 2017 года. Об этом 47News сообщали ещё 31 декабря. Именно 219-й дом они имели в виду, когда описывали быт обвиняемого. Он занимал однокомнатную квартиру в пятом подъезде — через один от того, в котором произошёл взрыв, и тоже на 9 этаже.

На данный момент подозреваемый Дмитрий Лукьяненко находится в спецблоке следственного изолятора "Кресты". Медики установили, что у обвиняемого пароноидальная шизофрения. Она препятствует привлечению к уголовной ответственности. Дело о взрыве "Перекрестка" будет прекращено, Лукьяненко переведут в профильный стационар.

Теги: взрыв , дмитрий лукьяненко , перекресток , террорист
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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