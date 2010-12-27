Взрыв в доме на проспекте Народного ополчения: последние новости

Одного пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Стали известны подробности о взрыве на проспектке Народного Ополчения, 219. Пострадало 3 человека.

13 марта в 17.53 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 219. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В считанные минуты к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в 9-этажном жилом панельном доме произошло падение наружных стен на 8 и 9 этажах, происходило горение внутри на площади 10 м2. Из здания эвакуированы 20 человек. Бригадой скорой помощи на месте происшествия осматривается 1 человек. Уточняют в пресс-службе

Через несколько минут спасательных работ, в 18.10 пожар был локализован.

Дом находится в ведении "Балтийской газовой компании". Сообщает "Росбалт".

Известно, что один из пострадавших во время взрыва доставлен в НИИ имени Джанелидзе. Мужчина средних лет с серьезными ожогами доставлен скорой помощью в Ожоговый центр НИИ. Передает "Фонтанка".

Также к месту происшествия "Пассажиравтотрансом" было направлено два автобуса для временного размещения эвакуированных жильцов.

Кроме того жильцам было предложено разместиться в находящейся по соседству школе. Об этом рассказала пресс-секретарь главы Красносельского района Ольга Подосинникова.

Жителям дома, пострадавшего от взрыва, предложено временно разместиться в гимназии № 399, которая находится рядом. Сообщила Подосинникова

В 19.20 поисковые работы МЧС завершены. Здание было отключено от газо- и энергоснабжения.

На данный момент работы на месте происшествия продолжаются, выясняются его причины и обстоятельства.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург