Появились первые видео с места взрыва жилого дома на Партизана Германа

В Петербурге в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.

В Санкт-Петербурге 13 марта произошел взрыв в жилом доме, который расположен на улице Партизана Германа №219.

По словам очевидцев, парадная рухнула, а обломки полетели на машины, которые находились рядом. В настоящее время причины взрыва не установлены. Однако, по предварительной информации, взрыв мог произойти из-за газа.

На месте ЧП работают все необходимые службы. Жильцы дома эвакуированы, о пострадавших информации пока нет.

Свидетели страшного происшествия сообщают, что верхние этажи дома загорелись.

Видео: Piter.tv