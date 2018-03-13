Появились первые видео с места взрыва жилого дома на Партизана Германа

В Санкт-Петербурге 13 марта произошел взрыв в жилом доме, который расположен на улице Партизана Германа №219.
По словам очевидцев, парадная рухнула, а обломки полетели на машины, которые находились рядом. В настоящее время причины взрыва не установлены. Однако, по предварительной информации, взрыв мог произойти из-за газа.
На месте ЧП работают все необходимые службы. Жильцы дома эвакуированы, о пострадавших информации пока нет.
Свидетели страшного происшествия сообщают, что верхние этажи дома загорелись.
Видео: Piter.tv
одного вынесли завернутым
Наш дом на соседней улице аж подпрыгнул!!!