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Появились первые видео с места взрыва жилого дома на Партизана Германа

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В Петербурге в многоквартирном жилом доме произошел взрыв.

В Санкт-Петербурге 13 марта произошел взрыв в жилом доме, который расположен на улице Партизана Германа №219.

По словам очевидцев, парадная рухнула, а обломки полетели на машины, которые находились рядом. В настоящее время причины взрыва не установлены. Однако, по предварительной информации, взрыв мог произойти из-за газа. 

На месте ЧП работают все необходимые службы. Жильцы дома эвакуированы, о пострадавших информации пока нет. 

Свидетели страшного происшествия сообщают, что верхние этажи дома загорелись.

Видео: Piter.tv 

 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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