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В Москве мужчина убил двух женщин и поджег квартиру
Сегодня, 15:54
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В Москве мужчина убил двух женщин и поджег квартиру

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На место ЧП прибыли экстренные службы. Возгорание оперативно ликвидировали. 

На юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

На улице Дмитрия Ульянова в многоэтажном доме начался пожар. Соседи услышали сначала взрыв, а потом увидели и пламя. В квартире на 14-м этаже вылетели стекла из оконных рам. 

На место ЧП прибыли экстренные службы. Возгорание оперативно ликвидировали. 

По предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья и  устроил пожар. Информация проверяется, подробности уточняются. 

UPD: все погибшие были родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске горел многоквартирный дом.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: взрыв в жилом доме, взрыв в москве, мчс, погибли три человека, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия, Новости России,

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