В Москве мужчина убил двух женщин и поджег квартиру

На место ЧП прибыли экстренные службы. Возгорание оперативно ликвидировали.

На юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

На улице Дмитрия Ульянова в многоэтажном доме начался пожар. Соседи услышали сначала взрыв, а потом увидели и пламя. В квартире на 14-м этаже вылетели стекла из оконных рам.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Возгорание оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья и устроил пожар. Информация проверяется, подробности уточняются.

UPD: все погибшие были родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске горел многоквартирный дом.

Фото: Телеграм / Shot