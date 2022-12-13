В Москве мужчина убил двух женщин и поджег квартиру

На юго-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
На улице Дмитрия Ульянова в многоэтажном доме начался пожар. Соседи услышали сначала взрыв, а потом увидели и пламя. В квартире на 14-м этаже вылетели стекла из оконных рам.
На место ЧП прибыли экстренные службы. Возгорание оперативно ликвидировали.
По предварительным данным, мужчина убил двух женщин из ружья и устроил пожар. Информация проверяется, подробности уточняются.
UPD: все погибшие были родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске горел многоквартирный дом.
Фото: Телеграм / Shot
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