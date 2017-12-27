Суд отказался рассматривать жалобу обвиняемого во взрыве в "Перекрестке"

Санкт-Петербургский городской суд не стал рассматривать жалобу обвиняемого в совершении взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте 1 января.

Пресс-служба петербургских судов сообщает, что 1 январе не будет рассмотрения апелляционной жалобы Дмитрия Лукьяненко. Мужчину задержали и обвинили в совершении взрыва в Перекрестке на Кондратьевском проспекте. Предполагаемый подрывник не согласен с решением Калининского районного суда об избрании ему меры пресечения.

Ранее Piter.tv сообщал, что Калининский суд арестовал подозреваемого во взрыве "Перекрестка" на 2 месяца.

Взрыв в магазине Петербурга произошел 27 декабря. В результате срабатывания самодельного взрывного устройства недалеко от касс и камер хранения пострадало 13 человек. С различными травмами их доставили в больницы.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга