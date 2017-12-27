Еще двоих пострадавших при взрыве в "Перекресте" выписали из больницы

В больницах Петербурга остаются три человека, которые пострадали во время взрыва самодельной бомбы в магазине "Перекресток". Эту информацию сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Ранее Piter.tv сообщал, что после взрыва в "Перекрестке" в больницах находятся пять петербуржцев. Еще двоих во вторник, 8 января, выписали.
Как сообщает Митянина, в Мариинской больнице сейчас проходят лечение двое пострадавших. А еще один – в Александровской больнице. Состояние всей пациентов оценивают как удовлетворительное.
После взрыва в магазине на Кондратьевском проспекте 27 декабря в больницах оказались 18 человек. Накануне в сети появилась фотография бомбы из "Перекрёстка".
Видео: Piter.tv