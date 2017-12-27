В сети появилась фотография бомбы из "Перекрёстка"

Стало известно, как выглядело самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в супермаркете "Перекресток"

Фото самодельной бомбы, из-за которой прогремел взрыв в супермаркете в Петербурге опубликовали журналисты 47news.

Эту бомбу, по версии следствия, в ячейку заложил Дмитрий Лукьяненко. Рядом с местом взрыва он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах преступления. В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к теракту.

Сейчас Дмитрий находится в СИЗО. В ближайшее время ему надо будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Как оказалось позже, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами сработало в одной из камер хранения. В результате происшествия пострадали 18 человек.

На данный момент трое пострадавших при взрыве остаются в больницах. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Еще двух пациентов сегодня выписали.

Фото: 47news