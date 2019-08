Глубокий фейк. Где посмотреть лучшие ролики с заменой лиц

Дипфейк – видео, в котором лицо главных персонажей заменяется с помощью нейросетей. Так его участники могут делать все, что угодно его создателю.

Как свойственно многим современным медиатехнологиям, первое широкое применение было найдено дипфейкам в порно. Сначала цифровым методом заменялись лица актрисам, которые не хотели удара по своей кинокарьере, снимаясь в фильмах для взрослых. Однако после того, как в сети появилось множество намеренно поддельных роликов с Эммой Уотсон, Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон и другими известными актрисами, руководства видеохостингов и соцсетей стали удалять подобные посты. Схожие методы теперь используют и мошенники, да и создатели приложения FaceApp.

Причем даже сами монтажеры, работающие с видео, признают – для создания подобных роликов потребуется мощный графический процессор на компьютере и много терпения при поиске нужных советов. Нейросеть в рамках обучения детально воссоздает черты лица по нескольким фотографиям. Для более качественного ролика необходимы сотни изображений. Алгоритм фиксирует взгляд и мимику, таким образом создавая своеобразную маску лица.

На более простом уровне этот механизм уже реализован в "масках" Instagram, "ВКонтакте" или Snapchat. А вот до применения в кинематографе для достижения творческих задач дошло только сейчас.

На этой ниве в YouTube уже прославилось несколько каналов, которые пока еще не заблокировали. Piter.TV уже сообщал о некоторых из них.

Eating Things

В интернете и во всем мире очень любят актера Киану Ривза. Это связано не только с его ролями в кино, но и с тем, что вне кинокамер он производит впечатление отзывчивого и неравнодушного человека без высокого статуса звездности. Поэтому роль супергероя по-индийски оказалась крайне благожелательно принята пользователями этого канала. Хотя он не специализируется на дипфейках, а просто решил попробовать себя в этом жанре.

Сorridor

Создатели этого канала – не специалисты по дипфейку, но одурачить своих читателей им удалось. Киану Ривз на этот раз "попал" на видео, когда обезоруживал грабителя в одном из магазинов. Изначально двое мужчин заметили актера в магазине и решили попросить у него автограф. В этот же момент в магазине появился грабитель, который начал угрожать оружием продавцу. В дело вмешался Ривз, который справился с воришкой. Через непродолжительное время приехала и полиция, однако их помощь уже не понадобилась.

derpfakes

До Киану Ривза любимцем интернета был (и остается) Николас Кейдж. Его безумная мимика стала визитной карточкой его актерской игры, а нарезки видео из "Без лица" и "Поцелуя вампира" разошлись на мемы. Почему бы не применить "эффект Кейджа" на других актеров, например, на Рэй из "Звездных Войн"? Вот этим часто и занимаются на данном канале.

Ctrl Shift Face

Наиболее широкий спектр экспериментов представлен именно здесь. Заставить Дэвида Боуи спеть легендарную песню "Never Gonna Give You Up" Рика Эстли? Сделано. Заменить Кристиана Бэйла Томом Крузом в фильме "Американский психопат", да еще и с подделкой голоса? Получите-распишитесь. Джим Керри в фильме "Сияние"? Чья-то киномечта сбылась. Куда пойдет реализация этой технологии дальше – представить страшно.

The Fakening

Создатели этого канала специализируются на создании видео с американскими знаменитостями, больше известными внутри страны (Кевин Харт, Том Сегура, Крис Д"Элиа и другие). Однако и здесь искусственный интеллект коснулся Киану Ривза. Здесь он принял участие в стэндап-шоу и "снялся" в фильме "Форрест Гамп", причем не только в роли заглавного персонажа.

Фото: скриншоты из видео

Видео: YouTube / derpfakes