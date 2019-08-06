Мошенники научились красть деньги людей с помощью видео со знаменитостями

Мошенники используют технологию нейронных сетей Deep Learning, с помощью которой можно в видео заменить лицо и речь человека.

Кибермошенники нашли новый способ хищения денег в интернете. Они стали использовать лица и голоса знаменитых людей, чтобы обычные пользователи поверили им и перешли по нужной ссылке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на IT-компанию "Инфосистемы Джет".

Мошенники используют технологию нейронных сетей Deep Learning, с помощью которой можно в видео заменить лицо и речь человека. Например, по сети гуляет видео с Дмитрием Нагиевым, где он предлагает перейти по ссылке и получить приз. На самом деле это обман, при переходе по ссылке есть большая доля вероятности, что человек лишиться своих денег.

Опознать фейковое видео можно по нескольким признакам. У людей в ролике глаза все время открыты или полузакрыты. Вокруг головы образуются странные шлейфы во время резких движений.

Ранее в сети появилось видео, где Киану Ривз обезвредил грабителя в магазине. Однако, авторы ролика применили специальную технологию, которая позволяет смонтировать видео с любым известным человеком. Программа просто закрепляет лицо звезды на любом человеке.

Видео: YouTube/ Charaen

YouTube/ LetsGo Show