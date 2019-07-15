Видео: Киану Ривз обезвредил грабителя в магазине и расстроил поклонников

Изначально двое мужчин заметили актера в магазине и решили попросить у него автограф. В этот же момент в магазине появился грабитель.

Американский актер Киану Ривз "попал" на видео, когда обезоруживал грабителя в одном из магазинов. Ролик опубликовали на YouTube-канале Corridor.

Изначально двое мужчин заметили актера в магазине и решили попросить у него автограф. В этот же момент в магазине появился грабитель, который начал угрожать оружием продавцу. В дело вмешался Киану Ривз, который справился с воришкой. Через непродолжительное время приехала и полиция, однако их помощь уже не понадобилась.

Оказалось, что авторы ролика применили специальную технологию, которая позволяет смонтировать видео с любым известным человеком. Программа просто закрепляет лицо звезды на любом человеке.

В комментариях к видео люди восхитились работой автора, однако многие расстроились, так как думали, что на видео запечатлен настоящий Киану Ривз.

Ранее на Piter.TV: Киану Ривз может стать частью киновселенной Marvel.

Фото и видео: YouTube/ Corridor