Киану Ривз может стать частью киновселенной Marvel

Руководство подбирает для актера подходящую роль.

Актер Киану Ривз может сыграть роль в будущем проекте Marvel Studios. Об этом сообщил глава компании Кевин Файги во время презентации фильма "Человек-паук: вдали от дома" в Лондоне.

По словам продюсера, руководство Marvel уже давно ведет переговоры со звездой "Матрицы", однако до сих пор не смогли подобрать для него нужную роль. Он также отметил, что актер пока не дал своего согласия.

Файги сравнил Ривза с актером Джейком Джилленхолом, который исполнил роль Мистерио в новой ленте про Человека-Паука. Переговоры с ним начались лишь после того, как руководство увидело в Джилленхоле идеального кандидата на данную роль.

Напомним, что за последнее время Киану Ривз смог вернуть себе былую популярность и внимание со стороны крупных студий. После успеха серии фильмов про "Джона Уика" актер принял участие в озвучке новой "Истории игрушек", а также стал героем игры Cyberpunk 2077.

Фото: Инстаграм Киану Ривза