"Джон Уик - 3" сместил с лидерской позиции "Мстителей" за первые выходные

В американском прокате новый фаворит "Джон Уик -3".

В минувшие выходные стартовал прокат третьего фильма про Джона Уика с Киану Ривсом в гланой роли.

Стартовал "Джон Уик - 3" уверенно и резво, и в первые же прокатные выходные обогнал по кассовым сборам "Мстителей", которые занимали лидерскую позицию несколько недель. За первые выходные "Джон Уик - 3" собрал около 57 миллионов долларов. Большинство зрителей это белые мужчины старше 25 лет. Количество зрителей растет в геометрической прогрессии. Фильм рекомендуется к просмотру теми, кто уже успел его посмотреть.

Более того, зрители отметили, что третий фильм о Джоне Уике лучший из трех.

Видео: Central Partnership