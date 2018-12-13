НВО опубликовал трейлер фантастического сериала "Мир Дикого Запада - 3"

Фильм будет готов к просмотру в 2020 году.

НВО на своем канале опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Фантастический сериал о парке развлечений "Мир Дикого Запада", где роботы андроиды выполняют все прихоти посетителей. Задача роботов создать посетителям полную свободу, вседозволенность и безнаказанность. Роботов можно убить, их потом починят и сотрут всю память. Но не все андроиды "теряют" память.

В новом, третьем сезоне, действия сериала выйдут за пределы парка. Главным героем сезона станет герой актера Аарона Пола.

Ранее на Piter.TV: "Джон Уик - 3" за первые выходные уверенно обогнал по кассовым сборам "Мстителей".

Видео: НВО