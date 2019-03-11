В сети опубликованы первые отрывки из фильма про летающего слоненка "Дамбо" Тима Бёртона

В одной из главных ролей снялся Колин Фаррелл.

Уже в этом месяце состоится премьера сказочного фильма про летающего циркового слоненка Дамбо режиссера Тима Бёртона.

Сейчас Walt Disney Studios опубликовала первые кадры из фильма "Дамбо". На этих кадрах показано первое появление новорожденного слоненка и его знакомство с его опекунами, цирковой звезды Холта Фэрриера, которого сыграл Колин Фаррелл, и его детьми Милли и Джо.

Слоненка, умеющего летать, и других героев фильма ждут загадочные приключения и тайны. В прокат фильм выйдет 28 марта. Сценарий к фильму написал Эрен Крюгер ("Братья Гримм", "Трансформеры" и другие известные фильмы).

Видео: Walt Disney Studios