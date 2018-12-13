Звезды мирового кинематографа шокировали открытыми нарядами на открытии 72 кинофестиваля в Каннах

Piter.TV сделал подборку фото и видео с Красной дорожки 72 Канского фестиваля.

В Каннах стартовал 72 по счету Кинофестиваль. Он проходит с 14 по 25 мая.

Накануне вечером, состоялось открытие 72 Каннского кинофестиваля. Звезды мировой величины прошли по Красной дорожке, как водится, поражая зрителей роскошными нарядами и драгоценностями. Звездой вечера стала Селена Гомес, которая снялась в фильме "Мертвые не умирают" Джима Джармуша вместе Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Хлоей Севиньи. На Гомес был обтягивающий топ с глубоким декольте и длинная прямая юбка с глубоким разрезом. А в области декольте сверкали 100-каратные алмазы.

Не отстали от Селены Гомес по открытости нарядов и более "возрастные" актрисы. Глубокие декольте, высокие разрезы, различные мини и прозрачные ткани - не оставили места воображению.

Некоторые наряды просто вызвали шквал негодования своей нелепостью у пользователей сети.

Но далеко не все актрисы поспешили оголиться. Так, например, наряд Тильды Суинтон отличался элегантностью и сдержанностью.

Несмотря на глубокое декольте, изумрудное платье Джулианы Мур выглядело элегантно и очень уместно.

Фото и видео: Instagram