Звезды мирового кинематографа шокировали открытыми нарядами на открытии 72 кинофестиваля в Каннах

В Каннах стартовал 72 по счету Кинофестиваль. Он проходит с 14 по 25 мая.
Накануне вечером, состоялось открытие 72 Каннского кинофестиваля. Звезды мировой величины прошли по Красной дорожке, как водится, поражая зрителей роскошными нарядами и драгоценностями. Звездой вечера стала Селена Гомес, которая снялась в фильме "Мертвые не умирают" Джима Джармуша вместе Биллом Мюрреем, Тильдой Суинтон, Хлоей Севиньи. На Гомес был обтягивающий топ с глубоким декольте и длинная прямая юбка с глубоким разрезом. А в области декольте сверкали 100-каратные алмазы.
Не отстали от Селены Гомес по открытости нарядов и более "возрастные" актрисы. Глубокие декольте, высокие разрезы, различные мини и прозрачные ткани - не оставили места воображению.
Некоторые наряды просто вызвали шквал негодования своей нелепостью у пользователей сети.
Но далеко не все актрисы поспешили оголиться. Так, например, наряд Тильды Суинтон отличался элегантностью и сдержанностью.
Несмотря на глубокое декольте, изумрудное платье Джулианы Мур выглядело элегантно и очень уместно.
Фото и видео: Instagram
Обсуждение ( 2 )
или вовсе не трусики просматриваются...следующий этап,очевидно, одни бусики
Как африканское племя- трусики( с трудом просматриваются) и бусики.