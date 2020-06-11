"Хорошо и уютно на УАЗике": После ливня Звенигород ушел под воду

Пользователи соцсетей поделились фото и видео из затопленного города.

Накануне вечером, 10 июня, в Московской области прошел мощный ливень. Особенно от проливного дождя пострадал Звенигород. Центральные улицы, дворы жилых домов ушли под воду. В некоторых местах вода доходила автомобилям до уровня фар. Многие машины попросту встали посреди улиц.

Пользователи соцсетей поделились видео и фотографиями из затопленного города. На данных кадрах видно, что в некоторых местах скопилась вода, вода некоторым автомобилям доходит до дверей.

Коммунальные службы Звенигорода борются с последствием ливня с ураганным ветром. В городе было повалено 12 деревьев. На месте работали 135 единиц техники и 33 человека, в том числе от МЧС 17 единиц техники и 59 человек.

Видео и фото: Instagram/tanusha190592, irbiss2010, odi_dvorik, initiative_group_, dima.master_