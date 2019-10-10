Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Вместе со знаменитыми супругами болеет вся семья.

Настя Ивлеева с мужем Элджеем подхватили коронавирус.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в своем Instagram сообщила, что они с мужем заболели коронавирусом. Позднее она опубликовала новый пост, где рассказала о том, как протекает заболевание. Как оказалось, вместе с супругами болеют все члены их семьи.

Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи Настя Ивлеева

Также телеведущая рассказала о том, как протекает заболевание. Сначала у обоих было недомогание похожее на обычную простуду. На 4-5 день стало пропадать обоняние. Этот симптом и вызвал подозрения, после которого было решено провериться на коронавирус.

Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Настя Ивлеева

Ивлеева успокоила всех подписчиков, что в целом состояние у нее и у мужа удовлетворительное, просто слабость. Они находятся под постоянным контролем медиков. А также поблагодарила подписчиков за советы и обрадовала поклонников, что из-за вынужденной изоляции будет чаще появляться в соцсетях.

Фото: Instagram/Анастасия Ивлеева