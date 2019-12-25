Актёр, исполнивший роль зомби в "Ходячих мертвецах", искусал женщину

Майкл Манди неоднократно избивал и кусал свою преданную фанатку, которая была в него влюблена.

Актер, сыгравший зомби избил и искусал женщину, за что отправился в тюрьму.

Издание The Sun сообщает, что американский актер Майкл Манди неоднократно кусал и избивал свою фанатку, за что попал в тюрьму. Женщина сообщила, что познакомилась с актером, который играл зомби в "Ходячих мертвецах", еще 8 лет назад. Женщина была влюблена в него, он ей казался очень воспитанным и обаятельным, и обещал ей найти роль в кино.

Но потом начались странности. Актер избивал и кусал фанатку. Женщина обратилась в полицию, и актер угодил в тюрьму. Женщина опасается, что когда Манди выйдет на свободу, ее жизнь будет под угрозой.

Фото: Daily Mail