Вышел новый трейлер "Истории игрушек 4"

Новое приключение любимых героев выйдет в прокат 20 июня.

В сети появился новый трейлер предстоящего анимационного фильма "История игрушек 4". Ролик был опубликован на ютуб-канале студии Pixar.

Согласно сюжету, Энди поступил в колледж, и игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, где они знакомятся с Форки. Теперь ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать ей, что она является игрушкой. Этот персонаж считает себя настоящим, так как собран из подручных вещей.

Первый день Бонни в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории

Новое приключение любимых героев выйдет в прокат 20 июня. Предыдущая часть была показана около 9 лет назад и смогла собрать более одного миллиарда долларов.

Фото и видео: Pixar