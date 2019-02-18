В Сети появился первый отрывок из мультфильма «История игрушек 4»

Новое приключение любимых героев выйдет в прокат 21 июня.

В сети появился новый отрывок из анимационного фильма "История игрушек 4". Ролик был опубликован на канале MovieAccessTrailers. Видео представляет собой короткий отрывок с ковбоем Вуди и пастушкой Бо Пип. Далее идет полноценный трейлер.



Согласно сюжету, ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать Форки, что она является игрушкой. Этот персонаж считает себя настоящим, так как собран из подручных вещей. Зрители также смогут увидеть пастушку Бо Пип из оригинальной версии мультфильма. Напомним, в первой части Вуди был в нее влюблен.

Новое приключение любимых героев выйдет в прокат 21 июня. Предыдущая часть была показана около 9 лет назад и смогла собрать более одного миллиарда долларов.



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Видео: ютуб/ MovieAccessTrailers