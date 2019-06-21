"История игрушек 4" установила рекорд по сборам

В российский прокат лента вышла 20 июня.

Четвертая часть "Истории Игрушек" установила новый рекорд сборов для данной серии мультфильмов студии Pixar. Ночные показы принесли картине 12 миллионов долларов, что в три раза превышает сборы предыдущей ленты. Об этом сообщило издание Deadline.

Согласно прогнозам лента про живых игрушек можно принести студии 160 миллионов долларов в первые выходные. В самом лучшем случае сборы фильма составят 200 миллионов, что станет абсолютным рекордном для анимационных лент.

Согласно сюжету новой части, Энди поступил в колледж, и игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, где они знакомятся с Форки. Теперь ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать ей, что она является игрушкой. Этот персонаж считает себя настоящим, так как собран из подручных вещей.

Первый день Бонни в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории

В российский прокат лента вышла 20 июня. С момента премьеры "История игрушек 4" собрала массу положительных отзывов от критиков. На сайте "Кинопоиск" ее рейтинг составляет 8 баллов, а на ресурсе IMDB – 9.

Видео: Pixar