Том Круз заменил Кристиана Бейла в фильме "Американский психопат"

Лицо звезды серии "Миссия невыполнима" заменило лицо главного героя Патрика Бэйтмана

В понедельник, 4 августа, в сети появился ролик, где Том Круз сыграл главного героя фильма "Американский психопат". Видео опубликовано в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Как оказалось, актер не принимал никакого участия в съемках. Все это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

В данном случае, лицо звезды серии "Миссия невыполнима" заменило лицо главного героя Патрика Бэйтмана в исполнении Кристиана Бейла.

Это далеко не первые ролики подобного характера. Ранее в сети показали видео, где Джимм Керри "снялся" в главной роли в фильме "Сияние". Также нейросеть заставили Дэвида Боуи спеть песню "Never Gonna Give You Up"

Видео: YouTube/ Ctrl Shift Face.