Дэвида Боуи заставили спеть "Never Gonna Give You Up"

В сети появилась новая версия клипа на знаменитую песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Изюминкой ролика стал его главный герой, у которого лицо Эстли заменили на британского певца Дэвида Боуи. Видео было создано с применением технологии Deepfake.

Клип "Never Gonna Give You Up" является одним из самых популярных роликов на Ютубе. Песня вышла в альбом "Whenever You Need Somebody" (1987) и стала мировым хитом.

Ролик был опубликован на ютуб-канале Ctrl Shift Face. Ранее его автор заменил лицо комика Билла Хейдера на Аль Пачино и Арнольда Шварценеггера.

Видео: Ютуб/ Ctrl Shift Face