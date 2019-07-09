Видеоролик уже стал вирусным.

Во вторник, 9 июля, в сети появился ролик, где Джим Керри сыграл главного героя фильма "Сияние". Видео опубликовано в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Как оказалось, актер не принимал никакого участия в съемках. Все это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake.Прграмма вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Видеоролик уже стал вирусным. За несколько часов после публикации ролик набрал более 170 тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что названа дата выхода спин-оффа "Большого Лебовски" об Иисусе Кинтане.

Видео:Ctrl Shift Face