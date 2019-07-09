Названа дата выхода спин-оффа "Большого Лебовски" об Иисусе Кинтане 

Фильм будет посвящен тому, как Иисус вышел из тюрьмы.

Во вторник, 9 июля, стало известно, когда выйдет спин-офф "Большого Лебовски" об Иисусе Кинтане. Об этом пишет Deadline.

Так, американская картина должна выйти в прокат в начале 2020 года. Точной даты релиза не сообщается. Известно, что фильм будет посвящен тому, как Иисус вышел из тюрьмы.

Напомним, что Иисус Кинтан является второстепенным персонажем фильма братьев Коэн "Большой Лебовски" 1998 года. Этот герой появился всего лишь в паре сцен. Фанаты этой ленты знают об Иисусе Кинтане только то, что он любит боулинг и отсидел 6 месяцев за совращение восьмилетнего ребенка.

Режиссером фильма "The Jesus Rolls" выступил тот самый актер, который играл Иисуса Кинтана - Джон Туртурро. В ленте также появятся такие актеры, как Бобби Каннавале, Одри Тоту , Джон Хэмм и Сьюзан Сарандон.

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Видео:кадры из "Большого Лебовски"