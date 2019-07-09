Вышел трейлер киноадаптации "Даши-путешественницы"

Премьера картины запланирована на 15 августа 2019.

В сети появился трейлер предстоящего приключенческого фильма "Дора и Затерянный город". Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютьюб-канале.

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница". По сюжету героиня по имени Дора провела все свое детство в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Когда девушка подросла, она отправилась учиться в школу, однако пропажа родителей вынуждает ее отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации.

Режиссером фильма стал Джеймс Бобин, ранее снявший "Алису в Зазеркалье" с Джонни Деппом. Главные роли исполнили Изабела Монер, Ева Лонгория, Темуэра Моррисон, Бенисио Дель Торо, Майкл Пенья и другие. Премьера картины запланирована на 15 августа 2019.

Видео: Paramount Pictures