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Вышел трейлер киноадаптации "Даши-путешественницы"

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Премьера картины запланирована на 15 августа 2019.

В сети появился трейлер предстоящего приключенческого фильма "Дора и Затерянный город". Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютьюб-канале.

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница". По сюжету героиня по имени Дора провела все свое детство в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Когда девушка подросла, она отправилась учиться в школу, однако пропажа родителей вынуждает ее отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации. 
Режиссером фильма стал  Джеймс Бобин, ранее снявший "Алису в Зазеркалье" с Джонни Деппом. Главные роли исполнили Изабела Монер, Ева Лонгория, Темуэра Моррисон, Бенисио Дель Торо, Майкл Пенья и другие. Премьера картины запланирована на 15 августа 2019.

Видео: Paramount Pictures

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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