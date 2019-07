Киану Ривз снялся в "Форресте Гампе"

Видео – это результат работы нейросети.

Во пятницу, 26 июля, в сети появился ролик, где Киану Ривз сыграл главного героя фильма "Форрест Гамп". Видео опубликовано в YouTube-аккаунте TheFakening.

На самом деле, актер не принимал никакого участия в съемках. Видео – это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake. Она позволяет вклеивать в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Это далеко не первые ролики подобного характера. Ранее в сети показали видео, где Джимм Керри "снялся" в главной роли в фильме "Сияние". Также нейросеть заставили Дэвида Боуи спеть песню "Never Gonna Give You Up"

Видео: .YouTube/TheFakening