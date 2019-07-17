Феномен FaceApp, или Почему старость вошла в моду

Издание Piter.TV попыталось выяснить причину небывалой популярности приложения.

С начала лета текущего года социальные сети начали заполнять искусственно состаренные фотографии людей. Эксперименты со своей внешностью стали доступны благодаря мобильному приложению FaceApp. Теперь каждый желающий может превратить молодого человека в старика, поменять пол или добавить к серьезному лицу вполне реалистичную улыбку.

За короткий промежуток времени FaceApp удалось попасть на первое место в списке самых популярных приложений магазинов Google Play и российского App Store. Издание Piter.TV попыталось выяснить причину небывалой популярности приложения, а особенно его отдельной функции — старения.

История и принцип работы FaceApp

Приложение FaceApp, созданное командой российских разработчиков, появилось в начале 2017 года и за это время смогло завоевать весь мир. Популярность забавной игрушки с каждым годом стремительно возрастала, и это неудивительно, так как создатели смогли попасть сразу в два тренда — постоянно растущее значение фото и видео и популярность нейронных сетей.

При создании приложения разработчики использовали алгоритмы машинного обучения. Через нейронную сеть FaceApp пропустили миллионы фотографий, которые она проанализировала и попыталась найти закономерности во внешности людей. В итоге программа научилась сканировать снимки пользователей и додумывать, как будет выглядеть человек, когда улыбнется, помолодеет или состарится.

FaceApp: почему старость вошла в моду?

По мнению одного из разработчиков FaceApp, предпринимателя Ярослава Гончарова, популярность приложения объясняется довольно просто. Интерес людей к своим фото, фото друзей и знаменитостей стремительно возрастает. А этот уникальный инструмент позволяет пользователям интернета взаимодействовать с этим значимым ресурсом. Особенной популярностью пользуется функция старения. Молодым людям — целевой аудитории FaceApp — любопытно посмотреть на то, как они будут выглядеть в старости. Неизвестность будущего всегда привлекала, и этот случай не исключение.

Текущую вирусность и хайповость приложения также можно объяснить грамотностью первых действий разработчиков. Как сообщил Гончаров в интервью изданию "Афиша Daily", в самом начале создателям программы удалось продвинуть ее через западные технологически СМИ, такие как The Verge и TechCrunch. Постепенно о FaceApp стали писать другие издания, так о приложении узнали пользователи интернета. "А дальше покатилось, как снежный ком", — заявил эксперт.

Следующий шаг разработчиков — сделать приложение не только развлекательным, но и полезным, добавить в него новые фильтры, позволяющие улучшать фотографии.

FaceApp в деле: подборка забавных фотографий со звездами

Тимур Батрудинов

Настасья Самбурская

Артем Дзюба

Владимир Соловьев

Владимир Путин

Лионель Месси

Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)

Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)

Рон Уизли (Руперт Гринт)

Фото: Instagram / timurbatrutdinov, samburskaya, artem.dzyuba, vrsoloviev

Twitter / The Rowling Library, Barçelona Stan