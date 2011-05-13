Главе компании "Мастер Руф" грозит арест после пожара в доме Чубакова

Малахова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В субботу, 16 октября, Иван Малахов, гендиректор компании "Мастер Руф", которая занималась капитальным ремонтом в доме Чубакова на набережной Карповки, может попасть в СИЗО. На его аресте настаивает следствие, передает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Сегодня Петроградский районный суд должен избрать меру пресечения. Днем ранее там зарегистрировали ходатайство следствия. Малахова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в прошлую субботу, 9 октября, на набережной Карповки 30/15 в жилом доме произошел пожар. Пламя охватило кровлю семиэтажного здания. Пожарные боролись с огнем более 12 часов. Его удалось потушить к 6 часам утра 10 октября.

В результате пострадали 24 квартиры, в том числе 14 коммуналок. Полностью выгорела одна коммуналка, состоящая из 4 комнат. Среди людей пострадавших нет, во время пожара из дома эвакуировали сотню человек.

Добавим, что за неделю до пожара в башне дома Чубакова завершились противоаварийные работы. По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей. В начале этой недели следствие возбудило уголовное дело по факту пожара. По данным следствия, в феврале прошлого года был заключен договор между Фондом капремонта и компанией "Мастер Руф", при производстве работ подрядчик нарушил правила безопасности, что привело к возгоранию кровли и ущербу в 8,8 млн рублей.

Ранее в дом Чубакова вернулось тепло и электричество после пожара.

Фото: Piter.tv