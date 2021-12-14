Жители Дома Чубакова требуют проведения работ по укреплению дома

Они хотят, чтобы власти уделили больше внимания ходу восстановительных работ.

Жители Дома Чубакова на Васильевском острове обратились к губернатору Петербурга с просьбой о помощи. По словам петербуржцев, власти обещали провести первоочередные восстановительные работы, а затем уже приступать к строительству соседнего здания, однако этого не было сделано.

Профильные ведомства договорились с ООО СЗ "Дом на 11-й" о том, что параллельно с созданием контрфорса будет происходить инъектирование и зачеканка трещин, особо крупные сквозные трещины будут заделываться базальтовыми штырями.

Вот что пишут об этой ситуации жители дома №58 на 11-й линии В.О.

На текущий момент стройка наземного каркаса нового здания ведется в ускоренном режиме (построено уже 3 этажа). Однако не произведено НИКАКИХ первоочередных работ по укреплению дома. Более того, жителям не удается найти следов использования технологии "контрфорс" между двумя примыкающими друг к другу зданиями (прилагаем видеозапись).

Петербуржцы хотят, чтобы власти контролировали проведение противоаварийных работ и устранили те дефекты, которые появились на Доме Чубакова во время строительства Monodom Line". Также они хотят, чтобы работы были остановлены, пока дом-памятник не будет восстановлен. В частности жители просят укрепить лифтовые шахты, лестничные клетки, лестничные пролеты, избавиться от трещин в несущих конструкциях дома №58.

В декабре прошлого года в доме произошел пожар.

Видео: предоставлено инициативной группой