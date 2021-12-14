КГИОП одобрил противоаварийные работы в Доме Чубакова на Васильевском острове

Они пройдут на лестничных клетках и в квартирах.

В Доме Чубакова на Васильевском острове приступили к противоаварийным работам. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба КГИОП.

Напомним, на доме №58 на 11-й линии В.О. появились многочисленные трещины и проседает пол. Местные жители считают, что это произошло из-за строительства дома по соседству.

На данный момент на объекте установили подпорные конструкции в качестве страховки конструкций лестничных клеток. В начале июля на встрече с жителями был обсужден состав выполняемых работ.

Сегодня КГИОП выдал разрешение на проведение работ на лестничных клетках ЛК-1 и ЛК-4 и примыкающих квартир.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал об этом уголовном деле.

Фото: КГИОп