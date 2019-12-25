Никто не пострадал в результате пожара.

В дом Чубакова вернулось тепло и электричество после пожара. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

В жилой дом №30, расположенный на набережной реки Карповки, вернули тепло – подключены все 70 стояков отопительной системы. В большую часть квартир вернулось электричество. Специалисты аварийно-восстановительной службы Жилкома также установили шесть тепловых пушек, в квартирах работают восемь тепловых пушек. В настоящее время специалисты разбирают завалы на кровле дома и готовят временную конструкцию.

В результате пожара, который произошел вечером 9 октября, пострадали 24 квартиры, в том числе 14 коммуналок. Полностью выгорела одна коммуналка, состоящая из 4 комнат. В квартире были зарегистрированы 16 человек. Временное жилье предоставили 12 семьям (26 человек). Всего в доме проживает 76 семей (140 человек). Никто не пострадал в результате пожара.

Жилые помещения в социальном доме администрации Петроградского района предоставлены семи семьям, в маневренном фонде жилые помещения выделены четырем семьям, одна семья остановилась у родственников. пресс-служба Жилищного комитета

Тем временем в Петербурге расследуют причины пожара. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv