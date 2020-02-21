Чиновница на своем примере докажет, что местным жителям не стоит беспокоиться.

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая. Об этом Зоряна Скалецкая написала в своем аккаунте на Facebook.Она надеется, что ее решение успокоит украинцев, протестующих против размещения туристов на родине.

Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в равных условиях прокомментировала чиновница

Специалист добавила, что жителям поселка Новые Санжары ничего не угрожает. Ведомство приняло все необходимые меры для временной изоляции эвакуированных из Уханя. Их на две недели поместят в санаторий под Полтавой. Предварительные анализы говорят о здоровье всех прибывших пассажиров. В Минздраве напомнили, что задачей является обеспечение сохранности безопасности всех граждан государства.

Ранее Зеленский осудил протесты граждан против возвращения на Украину эвакуированных из Китая.

Видео: YouTube/НАШ, Телеканал ICTV