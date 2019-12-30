Гендиректор "Зенита" подтвердил временный переход Кокорина в клуб "Сочи"

Сам футболист отказывался переходить в другую команду.

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что нападающий Александр Кокорин переходит в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды. Об этом сообщил ТАСС 23 января.

Информация о временном членстве Кокорина в сочинской команде появилась несколько дней назад, хотя контракт с "Зенитом" у игрока рассчитан на срок до грядущего лета. Болельщики мгновенно отреагировали на заявление: фанаты призвали бойкотировать матчи клуба, вывели в соцсетях хештег #ОставьтеКокорина и призвали к ответу главного тренера команды Сергея Семака. Сам Семак ответил, что не может повлиять на ситуации, но нападающий нужен "Зениту".

Несмотря на прозвучавшее заявление об аренде, Кокорин сыграл за петербуржцев в успешном матче с "Аль-Увайнахом", где забил три мяча, и отказывался ехать в сочинский клуб.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"