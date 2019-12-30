Александр Кокорин не хочет в "Сочи" из "Зенита"

Он продолжает тренироваться с командой.

Александр Кокорин не хочет в "Сочи". Он продолжает тренироваться с "Зенитом". Ранее руководства команд заключили договор на правах аренды на сезон 2019/20 годов. Однако агент и отчим нападающего заявил журналистам "Фонтанки", что спортсмен не собирается подчиняться управляющим клуба. Кирилл Логинов сделал заявление о том, что Александр планирует остаться в Петербурге.

В Сочи он не поедет. Если только летом, на отдых прокомментировал специалист

Логинов добавил, что договоренность между клубами ничего не меняет. Ранее сделку подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. По мнению агента Кокорина, сейчас в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет Александра в Сочи, а не сам игрок.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"