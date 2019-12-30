  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Сегодня, 21:08
113
nadezhda_sib

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

0 0

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи".

Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту". Сегодня стало известно, что футболист будет играть в "Сочи", однако игрок вышел за сине-бело-голубых в матче с катарским клубом. 

Более того, Александр Кокорин появился на поле 21 января с капитанской повязкой. 

"То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. <...> То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего",

— заявил Семак. 

Таким образом, "Зенит" хотел поддержать нападающего. Команда и тренер были расстроены решением об аренде Кокорина "Сочи". 

"Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно",

— отметил наставник. 

Сегодня "Зенит" обыграл "Аль-Увайнах" в товарищеском матче со счетом 10:0. 

Фото: ФК "Зенит"

 

Теги: зенит, кокорин, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии