Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи".

Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту". Сегодня стало известно, что футболист будет играть в "Сочи", однако игрок вышел за сине-бело-голубых в матче с катарским клубом.

Более того, Александр Кокорин появился на поле 21 января с капитанской повязкой.

"То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. <...> То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего", — заявил Семак.

Таким образом, "Зенит" хотел поддержать нападающего. Команда и тренер были расстроены решением об аренде Кокорина "Сочи".

"Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно", — отметил наставник.

Сегодня "Зенит" обыграл "Аль-Увайнах" в товарищеском матче со счетом 10:0.

Фото: ФК "Зенит"