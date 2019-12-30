Кокорина включили в состав "Зенита" на товарищеский матч с "Аль-Увайнахом"

В списке игроков нападающий появился несмотря о недавнем объявлении об аренде Кокорина другим клубом.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявлен в стартовом составе команды на товарищеский матч с катарским "Аль-Увайнахом". Игра пройдет в рамках тренировочного сбора в Катаре.

Также в составе значатся Ракицкий, Смольников, Сантос, Барриос, Ерохин, Сутормин, Шатов, Дзюба, Васютин, Прохин, Кокорин. Игра пройдет 21 января на стадионе "Эспайр" в Дохе. Матч начнется уже в 17.00 по петербургскому времени.

Кокорин появился в списке игроков матча несмотря на то, что несколькими часами ранее было объявлено об аренде футболиста клубом "Сочи". Футбольные болельщики уже заполонили соцсети с призывом не отдавать игрока южному клубу.

Также петербургский "Зенит" создаст женский футбольный клуб.

Фото: ФК "Зенит"