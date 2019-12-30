Петербургский "Зенит" создаст женский футбольный клуб

Главным тренером команды стала футболистка Ольга Порядина.

"Зенит" объявил о создании женского футбольного клуба, передает 21 января пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, что новая команда начнет участвовать в официальных соревнованиях с сезона 2020 года.

Уже известно, кто станет тренером девушек: Ольга Порядина, мастер спорта и футболистка, назначена главным наставником команды. Женский "Зенит" заявлен для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин в сезоне текущего года. О расписании матчей информации пока не появлялось.

Ранее сообщалось, что "Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.

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