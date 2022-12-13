Женский футбол в Петербурге: первые победы, где тренироваться?

Популярность женского футбола во всём мире растёт. И, хотя Россия немного отстаёт от этого глобального тренда, Санкт-Петербург может гордиться успехами и эволюцией своих ЖФК.

Несмотря на то, что женский футбол в России начал развиваться не сильно позже мужского, в 1911-м году, изначально никто не верил в успех этой инициативы. Считалось, что хрупким женщинам не по силам такой тяжелый спорт, забывая, что немаловажным аспектом в этой игре являются техническая и тактическая подготовки.

Изначально в Москве существовало несколько женских команд учебных заведений и два женских футбольных кружка. "Пушкино"- был одним из самых известных дореволюционных футбольных клубов, желающих попасть в него женщин было так много, что клуб разделили на три команды разного уровня. Свой первый матч с мужской командой "Пушкино" проиграло со счетом 2:8.

Как только пришло понимание, что женский футбол может быть включен в программу Олимпийских игр, развитием этой дисциплины занялись всерьез. Вместо любительских клубов начали появляться профессиональные команды. А свою первую международную встречу женская сборная Советского Союза провела в 1990 году.

Женский мини-футбольный клуб "Аврора"

В Петербурге первая женская команда появилась в конце 1980-х на стадионе "Скороход" под руководством обувной фабрики. В начале 1990-х наш город в первых чемпионатах России представляла команда "Прометей" с тренером Эдуардом Баткиным.Позже клуб был переименован в "Аврору", но со временем президент и главный тренер этого женского футбольного клуба сосредоточился на мини-футболе.

Сейчас женский футбол в России набирает новые обороты. 21 января 2020 года "Зенит" объявил о создании женской футбольной команды. Главным тренером команды стала Ольга Порядина. За короткие сроки команда смогла добиться внушительных результатов. 1 августа 2020 года самая молодая команда "Зенита" сыграла против женской команды ЦСКА. На поле игроков вывела первый капитан в истории команды — Екатерина Сочнева, а первый гол забила Елена Шестернева уже на второй минуте матча.

В третьем игровом сезоне женская команда "Зенит" впервые в своей истории завоевала чемпионство Суперлиги. А в концовке сезона сине-бело-голубые поставили абсолютный рекорд посещаемости среди женских команд: 4 ноября на трибунах "Газпром Арены" за кубковым матчем "Зенита" и ЦСКА следило 18 702 болельщика. Никогда прежде игры женского футбола, проводимые в России, не собирали такого количества болельщиков. Таким образом, в Петербурге был зафиксирован национальный рекорд.

Женский футбольный "Зенит" - чемпион Суперлиги 2022 года

Еще одна небезызвестная в женском футболе команда "Славатор" начала свое существование в 1985-м, при подростковом клубе. Занятия проходили в Доме культуры, а финансирование осуществлялось за счет муниципалитета города.

Воспитанницы ФК "Славатор" становились победителями, бронзовыми и серебряными призерами Всероссийских финалов проекта "Мини-футбол в школу". В 2020 году девушки старшей возрастной группы выиграли Всероссийский финал клуба "Кожаный мяч". Клуб подготовил спортсменок, представляющих Россию в разных футбольных клубах.

За отличные показатели в развитии футбола в клуб был привезен кубок УЕФА, завоеванный петербуржским "Зенитом". Воспитанницы клуба Анна Чернякова и Виктория Силина являются 5-кратными чемпионками России по пляжному футболу, а также победителями Кубка Европейских чемпионов – в составе сборной команды России по пляжному футболу они выиграли Кубок Европы. Анастасия Белкова и Анна Чернякова – призеры чемпионата России среди команд высшей лиги.

За время работы клубом подготовлено 13 кандидатов в мастера спорта по футболу и 18 кандидатов в мастера спорта по мини-футболу.

Сейчас женский футбол в Петербурге продолжает активно развиваться. Двери спортивных школ открыты для всех желающих попробовать себя в этом виде спорта. Среди них:

Спортшкола "Физкульт" (Стадион "Звезда")

НЕБОЙСЯСПОРТА (Стадион "Локомотив")

Чемпионика ("Пингвин")

В школы принимают девушек, достигших 18 лет, как начинающих спортсменов, так и уже имеющих спортивную подготовку.

Фото: пресс-служба ЖФК "Зенит", веб-сайт ФК "Аврора"