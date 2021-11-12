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Ольга Порядина: "Женский футбол в Петербурге развивается большими темпами"

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Главный тренер женской команды "Зенита" рассказала, как в городе развивается женский футбол.

Главный тренер женской футбольной команды "Зенита" Ольга Порядина рассказала о развитии женского футбола в Петербурге. По ее мнению, этот вид спорта в стране еще зарождается, но активно развивается.

Большими темпами вырастает: в том году появилась женская команда, на протяжении двух лет появились филиалы, смешанные группы, мы открываем тренировку, у нас есть молодежная команда. То есть большими темпами в Петербурге развивается женский футбол.

Ольга Порядина, главный тренер женской команды "Зенита"

Ранее мы писали, что Ольга Порядина поддержала запрет тренера сборной России по футболу Валерия Карпина есть сладкое футболистам.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: женский футбол, зенит
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Интервью,

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